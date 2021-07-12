Суд отказался снять запреты с ФБК, наложенные по требованию прокуратуры

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции отказался снять запреты с Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), которые были наложены на него по требованию прокуратуры в ходе рассмотрения вопроса о признании фонда экстремистской организацией. Об этом журналистам сообщили в "Команде 29", адвокаты которой оказывают правовую помощь ФБК.

"Наши юристы и адвокаты еще в мае обжаловали все запреты, наложенные на ФБК: на размещение материалов в интернете, организацию публичных мероприятий, участие в выборах и использование банковских вкладов. Сегодня мы получили ответ - суд не согласился с нашими доводами и отказал в удовлетворении жалобы", - сказали в "Команде 29".

Ранее Московский городской суд по требованию генпрокуратуры запретил Фонду размещать свои материалы в интернете, организовывать публичные мероприятия, принимать участие в выборах и референдумах, а также свободно использовать банковские вклады до рассмотрения в суде дела о признании организации экстремистской.

Позже Мосгорсуд удовлетворил административное исковое заявление прокуратуры о признании экстремистскими организациями ФБК, Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и общественного движения "Штабы Навального". Решением суда все три организации ликвидированы, их деятельность запрещена. Судебное решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Но это решение подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций. Адвокаты ФБК также обжаловали это решение.