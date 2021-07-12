В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей и гроз

КАЗАНЬ, 12 июля./ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Татарстане из-за сильных дождей, гроз и порыва ветров до 24 м/с. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан".

"Штормовое предупреждение. Ночью и днем 13 июля на территории Республики Татарстан местами ожидаются грозы, сильный дождь, град, кратковременные усиления ветра 15-20 м/ с, в период с 13 до 22 часов локально шквал до 24 м/с", - сообщили в ведомстве.

МЧС Татарстана рекомендует при сильных порывах ветра ограничить выход из зданий, находиться в помещениях, не оставлять без присмотра детей. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи. Водителям быть предельно внимательными при дорожном движении. Пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них. По возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.