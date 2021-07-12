Перевозки поездами в Крым в первом полугодии выросли в три раза

КРАСНОДАР, 12 июля. /ТАСС/. Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в Крым в первом полугодии 2021 года выросли на 245% относительно 2020 года. Всего поезда "Таврия" с начала года перевезли более 800 тыс. пассажиров, сообщила в понедельник пресс-служба компании "Гранд сервис экспресс".

"Перевозки пассажиров поездами по направлению в Крым и обратно выросли в три раза за первое полугодие 2021 года. В первом полугодии 2021 года поездами "Таврия" было перевезено более 800 тысяч пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года рост составил 245%", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС пояснили, что причинами такого роста стали расширение маршрутной сети, а также открытие курортов для туризма.

В первом полугодии 2021 года компания развернула маршрутную сеть поездов "Таврия" в соответствии с планами, намеченным еще в 2020 году. В частности, запущены поезда Мурманск - Симферополь и Москва - Феодосия. Также в пресс-службе отметили, что на данный момент поезда соединяют Крым с тридцатью крупными населенными пунктами в Уральском и Северо-Западном регионах, центральной и южной части России.

"В марте текущего года был перевезен миллионный пассажир поездов "Таврия", проехавший по Крымскому мосту", - приводит пресс-служба слова генерального директора компании "Гранд сервис экспресс" Александра Ганова.

По информации компании, глубина продажи билетов на поезда "Таврия" составляет 90 суток. Самыми популярными стали маршруты из Москвы в Симферополь и Севастополь. По статистике, пассажирами в поездах являются преимущественно семьи, путешествующие с детьми на отдых, дети составили 25% от общего числа пассажиров.

Поезда в Крым

Железнодорожное движение по Крымскому мосту было официально открыто в декабре 2019 года. Самый протяженный маршрут поездов дальнего следования "Таврии" компании "Гранд сервис экспресс" - между Омском и Симферополем (4 236 км), всего открыто несколько маршрутов, которые связывают Крым с другими регионами РФ. За год поездами "Таврия" (без учета пригородных поездов) по всем маршрутам перевезено свыше 1,1 млн пассажиров, из них по Крымскому мосту проследовали 75% путешественников.