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Общественная палата за последние пять лет провела порядка 270 экспертиз законопроектов

Специалисты проверяют только те проекты, которые обладают серьезной социальной значимостью, подчеркнула секретарь ведомства Лидия Михеева

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ провела порядка 270 экспертиз законопроектов за время работы Госдумы седьмого созыва. Об этом сообщила в понедельник в ходе онлайн-конференции секретарь ОП Лидия Михеева.

"Очень радует, что взаимодействие [с Госдумой] неформальное, оперативное, рабочее, без всяких бюрократических проволочек. В соответствии с законом об Общественной палате и регламентом Госдумы мы можем представить свои замечания по законопроекту, отправить [своего] представителя для работы на пленарном заседании [Госдумы]. Там всегда для наших коллег открыто. За годы работы этого созыва палата провела экспертизу порядка 270 законопроектов", - сказала Михеева.

Она подчеркнула, что ОП проводит экспертизу только тех законопроектов, которые обладают серьезной социальной значимостью. Так, напомнила Михеева, внимание общественников "приковал к себе пакет законов, направленный на упорядочение коллекторской деятельности". "Мы провели общественное обсуждение, нулевое чтение, подготовили свои замечания", - сказала она, добавив, что целый ряд замечаний был учтен.

"Дальше работа шла по тем инициативам, которые весьма чувствительны для общества... Вспоминается законопроект о предоставлении земельных участков на Дальнем Востоке, поправки в части защиты прав добросовестных приобретателей жилья. К нашим замечаниям прислушиваются, наши замечания учитывают в той части, где законы непосредственно связаны с полномочиями Общественной палаты или субъектов общественного контроля, таких как, например, общественные наблюдательные комиссии", - отметила Михеева.

По ее словам, коллеги из Госдумы и Совета Федерации всегда рады, когда получают здравые предложения, прошедшие широкую общественную экспертизу.

Теги
РоссияМихеева, Лидия Юрьевна
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