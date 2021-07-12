Детские игровые комнаты вновь закрывают в Новгородской области из-за ситуации с COVID-19

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 июля. /ТАСС/. Запрет на работу детских игровых комнат в торговых центрах и предприятиях общественного питания вновь ввели в Новгородской области. Об этом в понедельник в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции сообщил губернатор региона Андрей Никитин.

"Мы снова вводим ограничения на деятельность детских игровых комнат, расположенных в торговых центрах и объектах общественного питания. Динамика по заболеванию детей у нас не самая хорошая. Ограничиваем экскурсии - не более 20 человек в помещениях, а посадочные места в автобусах и теплоходах - не более 50%, за исключением открытых палуб", - сказал Никитин.

Новые ограничения коснутся также подростков в возрасте до 14 лет. Без сопровождения взрослых лицам, не достигшим четырнадцатилетнего возраста, запрещается посещение торговых центров, кинотеатров, театров, организаций, ведущих концертную деятельность и организаций общественного питания.

Эти меры вызваны ростом заболеваемости среди детей и подростков в возрасте до 17 лет, за прошедшую неделю уровень заболеваемости в этой возрастной группе увеличился на 55%, по данным регионального управления Роспотребнадзора. Также специалисты Роспотребнадзора отметили, что рост заболеваемости за последнюю неделю отмечался во всех возрастных группах.

"Среднесуточный темп прироста составил 0,46, что превышает среднероссийские показатели. Мы входим в число 51 субъекта [РФ] с ростом заболеваемости. Тенденция негативная продолжается, ситуация по ковиду неблагополучная", - отметила глава управления Роспотребнадзора по Новгородской области Елена Никифорова.

По данным оперативного штаба, на 12 июля в регионе зарегистрировано с начала пандемии 33 524 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, суточный прирост составил 154 человека, полностью выздоровели 32 194 человека, 188 - умерли.