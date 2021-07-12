В Приморье начался очный этап форума "Восток"

ВЛАДИВОСТОК, 12 июля. /ТАСС/. Очный этап форума "Восток" начался в понедельник во Владивостоке, на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). В нем принимают участие около 300 молодых людей из 75 регионов России, сообщается на сайте правительства Приморского края.

"Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поприветствовал участников Всероссийского молодежного образовательного Дальневосточного форума "Восток". Мероприятие с 12 по 17 июля проходит в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. <…> В отборочном туре, который ранее провели в режиме онлайн, приняли участие более 900 человек. В очном - насчитывается почти 300 представителей талантливой и активной молодежи из 75 регионов страны", - говорится в сообщении.

В этом году форум "Восток" проходит в двух форматах: онлайн и офлайн. Дистанционный этап состоялся с 7 по 13 июня, а очный принимает ДВФУ. Цель мероприятия - выявить и обобщить запросы и предложения крупных работодателей Дальнего Востока к молодым людям, а также создать дополнительные возможности для социально-профессиональной самореализации молодежи.

Одно из основных мероприятий форума - конкурс молодежных проектов. Авторы лучших инициатив получат гранты на реализацию своих проектов по следующим направлениям: добровольчество, инициативы творческой молодежи, патриотическое воспитание, профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие, развитие социальных лифтов, спорт, ЗОЖ и туризм, укрепление семейных ценностей.

Впервые форум "Восток" состоялся в 2019 году по поручению президента России Владимира Путина и объединил около 600 участников из 76 регионов России и десяти стран. Концепция проведения форума основана на проекте программы "Национальная программа развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года".