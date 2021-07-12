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Пандемия COVID-19

В Индонезии заявили о нехватке медперсонала

В Минздраве страны сообщили, что им требуется еще от 16 до 20 тыс. медсестер, а также около 3 тыс. врачей

ДЖАКАРТА, 12 июля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил о нехватке врачей и медсестер для ухода за больными COVID-19. Об этом сообщило в пятницу агентство Antara.

"Нам нужно больше медсестер и врачей. По нашим подсчетам, требуется еще от 16 до 20 тыс. медсестер" - цитирует агентство министра.

Садикин также отметил, что системе здравоохранения необходимо дополнительно около 3 тыс. врачей.

Глава Минздрава заявил о намерении обсудить сложившуюся ситуацию с министром образования. Он выразил надежду, что медицинских специалистов, недавно закончивших подготовку, а также находящихся на ее завершающей стадии, удастся в кратчайшие сроки привлечь к борьбе с COVID-19.

В Индонезии проживают более 275 млн человек. По данным Индонезийской медицинской ассоциации, в стране работают примерно 160 тыс. врачей, большая часть которых задействована в борьбе с коронавирусом.

Всего с начала эпидемии в Индонезии подтверждено более 2,5 млн случаев заражения, 66,4 тыс. человек умерли от последствий инфицирования. Индонезия вышла на второе место в Азии после Индии по числу инфицированных и летальных исходов.

Теги
ИндонезияПандемия COVID-19
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