Аномальная жара отступит на востоке Приволжского федерального округа в середине недели

ТАСС, 12 июля. Аномальная жара спадет в восточных регионах Приволжского федерального округа в середине недели, в Среднее Поволжье холодный фронт придет в воскресенье, однако повсеместно ожидается теплая погода, рассказал в понедельник ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Жаркая погода будет постепенно ослабевать: во вторник, среду и четверг на западе округа еще будет жарко, до 30 градусов тепла, а на востоке - в Пермском крае, Удмуртии, Башкортостане - температура понизится весьма существенно и будет близка к норме. В воскресенье пройдет холодный фронт, и похолодание затронет Пензенскую область, Среднее Поволжье, хотя температура все равно останется высокой. Более заметным похолодание будет только в середине следующей недели", - сказал Синенков, уточнив, что к концу этой недели в некоторых регионах местами возможны кратковременные дожди.

По словам Синенкова, жара уже сдала позиции в Ижевске и Уфе. "В Ижевске уже 24-25 градусов, выше не будет, в Уфе тоже около 24-25 градусов, в выходные дни кратковременные дожди, сохранится умеренно-прохладная погода с температурой воздуха около нормы", - отметил он. Свежее стало и в Кирове, где в воскресенье спала жара, а в понедельник столбики термометров показали 25-26 градусов. В Оренбурге, где несколько недель держится жаркая погода, в начале недели жители также вздохнули с облегчением, здесь температура воздуха опустилась ниже 30 градусов, но уже на следующей неделе столбики термометра вновь покажут 30-32 градуса жары.

В Пензе и Саранске, по словам Синенкова, по-прежнему жарко, температура воздуха на неделе будет держаться на уровне 30-33 градусов, в пятницу ожидается кратковременный дождь. Только на следующей неделе здесь станет чуть прохладнее - около 25-27 градусов. Жарко и на юге ПФО: в Саратове около 30-32 градусов, в Самаре - 28-30 градусов, дожди маловероятны. В Нижнем Новгороде до пятницы ожидается 30 градусов, в выходные жара слегка отступит, будет 25-26 градусов тепла, возможны кратковременные дожди.

В Казани на неделе - 31-33 градусов тепла, в воскресенье температура опустится до 25 градусов. При этом на 13 июля в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за гроз, града и сильного дождя.

Пожары, грозы и ветра

Во многих регионах по-прежнему сохраняется высокая пожарная опасность. В Оренбуржье до 15 июля действует штормовое предупреждение, связанное с чрезвычайной пожарной опасностью (V класс). В Саратовской области местами также наблюдается чрезвычайная пожарная опасность, а в Мордовии власти продлили особый противопожарный режим.

В Башкирии чрезвычайная пожароопасность сохраняется на территории двух муниципалитетов, при этом, как сообщили в региональном Минлесхозе, в этом году в регионе в 4,5 раза больше пожаров, что связано с аномальной жарой и сильным ветром. По данным ведомства, в республике сейчас 205 лесных пожаров на общей площади более 2,3 тыс. га. В Самарской области специалисты несколько дней борются с крупным пожаром в лесу в Центральном районе Тольятти, огонь прошел площадь в 153 га.

В Пермском крае жаркая погода привела к возникновению сразу семи пожаров общей площадью почти 10 га. При этом выходные здесь снова окончились обильным дождями и грозами, последствия которых устраняют до сих пор.

Из-за жаркой погоды люди как можно чаще стараются проводить время у воды. Так, пляжи Казани заполнены людьми, причем жители пренебрегают рекомендациями Роспотребнадзора и МЧС, купаются в необорудованных местах, что приводит к трагедиям. За эти выходные в Татарстане утонули три человека. В Нижегородской области, по данным регионального управления МЧС, также продолжаются происшествия на воде: только за последние выходные утонули шесть взрослых и один ребенок.