Мэр Сочи считает, что аккредитованные турмаршруты создадут конкуренцию мировым курортам

СОЧИ, 12 июля. /ТАСС/. Аккредитованные туристические маршруты, которые должны появиться в России к 2024 году, позволят создать конкуренцию мировым курортам. Такое мнение выразил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале в понедельник по итогам планерки в администрации города.

"Коснулись темы создания аккредитованных туристических маршрутов, они должны появиться во всех регионах страны уже к 2024 году. Главная цель - создать конкурентное мировым курортам предложение для отдыха. Сочи - главный туристический магнит нашей страны, мы уже сейчас готовы быстро развернуть мощности под растущий спрос", - написал Копайгородский.

Он добавил, что по итогам Петербургского международного экономического форума, который прошел в июне текущего года, инвесторы готовы вложить в курорты Кубани почти 100 млрд рублей и отметил, что "в этой работе мы уверенно займем лидирующие позиции".

Ранее АСИ запустило всероссийский конкурс по проектированию концептуальных туристических маршрутов "Открой свою Россию". Подать заявки на участие можно до 26 июля. Сбор идей для формирования маршрутов продлится до середины августа. По итогам конкурсная комиссия определит 30 маршрутов-победителей, а Ростуризм выберет проекты, которым будет присвоен статус "Брендового маршрута всероссийского проекта".

Организаторами конкурса выступает АСИ при поддержке Ростуризма, Минэкономразвития, Минприроды и Минкультуры РФ.