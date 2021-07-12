В Тюменской области возникли проблемы с завозом продуктов в труднодоступные деревни

ТЮМЕНЬ, 12 июля. /ТАСС/. Проблемы с завозом скоропортящихся продуктов в магазины труднодоступных деревень возникли в Тюменской области из-за обмеления рек, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Тобольского муниципального района в понедельник.

"В малых деревнях Ачирского сельского поселения Иземети с населением 170 человек и Ишменева с населением 138 человек, действительно, были трудности с завозом скоропортящихся продуктов в местные магазины. Это связано с обмелением рек. В с. Ачиры (центральная усадьба поселения) таких проблем нет, продукты в достаточном количестве", - рассказали там.

В пресс-службе добавили, что в воскресенье предприниматели на вездеходе завезли в деревни 200 кг скоропортящихся продуктов: мясо, фрукты, молоко и молочную продукцию. "Администрация Тобольского района решает вопрос по оказанию содействия предпринимателям в завозе продовольствия иным транспортом", - уточнили там.