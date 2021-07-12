МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Умер бывший корреспондент ТАСС Юрий Кирильченко, посвятивший многие годы работе (1981-2006) на американском направлении. Его не стало в воскресенье на 64-м году, сообщил его сын Алексей.

Причиной смерти стали осложнения на фоне коронавируса.

Кирильченко родился 25 июля 1957 года в Горьком (Нижний Новгород). По окончании МГИМО, в 1981 году был принят на работу в ТАСС. В первую командировку его направили в 1987 году - и сразу в Нью-Йорк, где он с небольшими перерывами трудился по 2005 год.

11 сентября 2001 года он оказался непосредственно у башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, в которые террористы направили захваченные самолеты. Корреспондент передав материалы с места событий, помогал спасать людей. Тогда его сердце не выдержало, и он оказался на операционном столе.

Президент России Владимир Путин во время визита в Нью-Йорк в ноябре 2001 года встретился с ним и лично поблагодарил за самоотверженные действия. Благодарность ему выразил и тогдашний мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.