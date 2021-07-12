Reuters: компания DRL отложила начало массового распространения "Спутник V" в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июля. /ТАСС/. Индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories отложила массовое распространение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" до получения достаточного количества вторых доз препарата от российского производителя. Как в понедельник сообщило агентство Reuters , к 1 июня компания получила около 3 млн первых доз вакцины, а к началу июля - около 360 тыс. вторых доз.

"Соблюдая принцип ответственности, мы не хотели бы объявлять о полномасштабном коммерческом запуске, пока у нас не будет равного количества [второй дозы]," - заявили в DRL.

Фармакологическая компания Dr. Reddy's Laboratories в феврале подала заявку на ограниченное применение "Спутника V" в Индии. Она была одобрена в апреле. Эта фирма готова распространять российскую вакцину. Российский фонд прямых инвестиций также договорился о производстве препарата с несколькими компаниями в самой Индии. Применение российского препарата началось в этой стране 14 мая.

"Спутник V" стал третьей вакциной, которая применяется на территории Индии. До этого при иммунизации там использовались только два препарата: Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также Covaxin от индийской фирмы Bharat Biotech.

По данным индийского Минздрава, за прошедшие сутки в стране выявлены 37 154 новых случая заражения коронавирусом. Число инфицированных за время пандемии составило 30 874 376. Количество летальных исходов от последствий заражения достигло 408 764, выздоровели 30 014 713 человек.