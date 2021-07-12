В Вологодской области число заболевших COVID-19 в сутки увеличилось в четыре раза

ВОЛОГДА, 12 июля. /ТАСС/. Суточный прирост числа заразившихся коронавирусом увеличился в Вологодской области за месяц в четыре раза - до 215 человек в день. Смертность от COVID-19 в регионе продолжает нарастать и составляет 2,45% от общего количества умерших в области, сообщила в понедельник заместитель губернатора области Лариса Каманина.

"На начало предыдущей недели в сутки регистрировалось 185 случаев [коронавируса], к концу недели - уже 216, то есть рост на 14,4%. В целом за месяц количество новых случаев [за сутки] возросло в четыре раза. <…> На 12 июля зарегистрированы 1 242 летальных исхода, где основная причина смерти - коронавирусная инфекция, в том числе за сутки - девять случаев. Процент смертности от всех выявленных заболевших в области - 2,45%, это чуть меньше, чем по Российской Федерации, но все равно это очень высокий показатель. Группы риска - пациенты старше 40 лет", - рассказала Каманина на оперативном совещании областного правительства.

По словам замгубернатора, только за минувшую неделю в регионе зафиксировано 59 летальных исходов от коронавируса, что вдвое больше, чем за предыдущую неделю.

Как сообщил губернатор Олег Кувшинников, на данный момент госпитализированы 1 142 человека с коронавирусом, монопрофильные госпитали заполнены на 84,5%. "Ситуация сложная, мы ее контролируем, при необходимости мы готовы к увеличению количества коек, если этого потребует ситуация", - сказал глава региона.

На 12 июля в области выявили 50 438 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 215 человек. Выздоровели 45 436 человек, умерли 1 242 пациента.