DM: велосипед принцессы Дианы выставили на аукцион за $41 тыс.

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Велосипед принцессы Дианы (1961-1997), на котором она ездила в 1970-е годы в семейном поместье Спенсеров - Элторп (английское графство Нортгемптоншир), выставлен на аукцион East Bristol. Предварительно он оценен в £20-30 тыс. ($27,7-41,6 тыс.), сообщает в понедельник газета Daily Mail .

Двухколесный велосипед красного цвета Tracker был подарен Диане отцом - графом Джоном Спенсером. Затем на аукционе он был продан домработнице за £20 ($27,7), а после ее смерти в 2006 году был приобретен музеем игрушек.

Согласно сообщению аукционеров, "эта исключительная памятная вещь имеет прекрасную историю".

В июне с молотка на торгах в Англии за £52,6 тыс. (более $73 тыс.) ушел автомобиль народной принцессы Ford Escort, которым она управляла почти 40 лет назад.

1,6-литровый седан леди Ди, подаренный ей перед свадьбой в 1981 году наследником британского трона принцем Чарльзом, был продан участнику торгов по телефону. Предложенная им сумма превзошла оценочную более чем на £10 тыс. (около $14 тыс.). На автомобиле с серебряной лягушкой на капоте - копией подарка сестры Сары Спенсер - Диана нередко посещала поле для игры в поло, чтобы посмотреть, как выступает Чарльз.

Принцесса Диана погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года в Париже. О ней написано множество книг и сняты десятки фильмов. В 2002 году, согласно опросу медиагруппы Би-би-си, Диана заняла третье место в списке великих британцев, опередив королеву Елизавету II и других британских монархов.