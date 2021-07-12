{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Адыгее COVID-19 переболели 0,3% от всех вакцинированных

Из них никто не болел в тяжелой форме

МАЙКОП, 12 июля. /ТАСС/. Коронавирус выявили только у 0,3% жителей Адыгеи, которые прошли вакцинацию. Об этом сообщил в понедельник оперштаб региона со ссылкой на Минздрав республики.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"По данным Министерства здравоохранения Адыгеи, из числа привитых от коронавирусной инфекции (65 тыс. человек) ковидом заболело 207 человек, что составляет около 0,3%. Никто из них не болел коронавирусом в тяжелой форме", - говорится в сообщении.

По состоянию на понедельник план по вакцинации выполнен более чем на 30%, уточнили ТАСС в Минздраве республики. Вакцина от COVID-19 поступает согласно графику Минздрава России, для всех желающих привиться на территории региона действуют 34 пункта вакцинации, в том числе мобильные.

"В ближайшее время поставка вакцин в Адыгею будет увеличена. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи главы республики Мурата Кумпилова с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко", - добавили в оперштабе.

По данным регионального оперативного штаба на понедельник, в республике коронавирусная инфекция с начала пандемии выявлена у 15 454 человек, на лечении находятся 567 человек (плюс 35 за сутки). С начала пандемии в республике выздоровели 14 620 человек (плюс 12 за сутки), умерли 267.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияАдыгеяПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Попова: массовые мероприятия привели к росту заболеваемости ковидом в некоторых регионах
В частности, после фестиваля в Липецкой области был зафиксирован рост на 11%
Читать полностью