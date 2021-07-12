В МГУ готовы принять на обучение школьницу, сдавшую ЕГЭ в восемь лет

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова готов принять на обучение восьмилетнюю москвичку Алису Теплякову, которая сдала ЕГЭ в этом году, в случае успешной сдачи вступительных испытаний. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе факультета.

"Факультет психологии МГУ открыт для всех желающих связать свою жизнь с психологической наукой, практикой и оказанием квалифицированной психологической помощи гражданам. <...> Алиса не является для нас исключением. Мы с радостью предоставим возможность обучения психологии в случае успешной сдачи вступительных испытаний. Это требование также одинаково для всех, и мы желаем Алисе успехов", - сообщили в пресс-службе факультета.

На факультете выразили надежду что целеустремленность девочки, самоорганизация и саморегуляция позволят ей и дальше также успешно справляться с задачами, "которые явно обгоняют ее юный возраст, но позволяют развиваться и достигать своих целей".

На факультете вуза также заверили, что готовы оказать поддержку Тепляковой в тех организационных вопросах, которые могут вызывать трудности или переживания. Так, на факультете успешно работает система тьюторства, когда старшекурсники берут шефство над первокурсниками и помогают им адаптироваться к новой жизненной ситуации, к учебе в вузе. Кроме того, на факультете регулярно проводятся тренинги и мастер-классы для студентов по снижению стресса, тревоги и других беспокойств, по развитию эмоционального интеллекта, по навыкам публичного выступления и так далее.