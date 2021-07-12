Толстой просит Собянина довести до медработников регламент выдачи медотводов от вакцинации

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой проконтролировать вопрос получения медицинских отводов от вакцинации против коронавирусной инфекции в столице.

"Прошу вас, уважаемый Сергей Семенович, взять на контроль вопросы повышения доступности профильных специалистов, уполномоченных на оформление отводов от вакцинации, а также разработки и доведения до сведения пациентов и медицинских учреждений города Москвы четкого регламента получения медицинских отводов от вакцинации, включая перечень оснований для таких отводов", - отмечается в документе, размещенном в понедельник в Telegram-канале Толстого.

Депутат обращает внимание, что из-за отсутствия единого регламента предоставления медотвода "возникают не просто перекосы, но и опасные для жизни ситуации, когда людей с хроническими и даже онкологическими заболеваниями принуждают прививаться". В частности, отметил вице-спикер Госдумы, в СМИ сообщается, что медотводы возможно получить не во всех медицинских учреждениях, "а граждане, которым по состоянию здоровья запрещено делать прививку, сталкиваются с серьезными административными препятствиями при оформлении отвода".

"В настоящее время, когда в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой права не прошедших вакцинацию граждан вынуждено ограничиваются, подобная ситуация представляется недопустимой", - подчеркнул Толстой в тексте обращения.

По его словам, необходимо увеличить количество мест, где люди могут подтвердить противопоказания к вакцинации, а также создать "четкий и понятный всем единый регламент получения отводов, доведенный до всех причастных к вакцинации медработников". "Пока же отсутствие информирования ведет к хаосу и неразберихе, ценой которых может стать человеческая жизнь. Кроме того, это дает простор для жуликов, продающих липовые справки", - указал Толстой.

В понедельник с просьбой предоставить медучреждениям регламенты выдачи медотводов от вакцинации против COVID-19 к министру здравоохранения РФ обратился глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.