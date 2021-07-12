Около 3 тыс. человек приняли участие в онлайн-форуме уральской молодежи "Утро"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Форум молодежи Уральского федерального округа (УрФО) "Утро", который в этом году прошел в онлайн-формате, собрал порядка 3 тыс. участников. Студенты презентовали свои кейсы, а также документальный фильм, главными героями которого стали организаторы и участники форума, говорится в сообщении, распространенном в понедельник аппаратом полномочного представителя президента РФ в округе.

"Участниками стали три тысячи человек с Урала, а также других регионов России и соседних государств. Была запланирована очная часть - она должна была пройти на Ямале. Однако в связи с ухудшающейся эпидемической ситуацией ее пришлось перенести на следующий год. <...> Форум состоял из семи тематических треков", - говорится в сообщении.

По итогам форума молодежные команды представили меню десертов с северной тематикой в формате стритфуда и интерактивную ночную экскурсию "Салехард - арктическая столица муралов", презентовали проекты в IT-сфере, а также разработали сборник методик проведения исследований, который может стать основой для проработки грантовых и социальных проектов. Финалом трека "Урал творческий" стали девять проектов: три документальных и шесть игровых короткометражных фильмов, которые уже готовы к съемкам.

На самой многочисленной площадке "Урал образовательный" создали пятичасовой онлайн-курс для молодых педагогов по развитию 4К-компетенций у школьников. Он будет выложен в свободный доступ на платформе онлайн-обучения. Участники, которые прошли обучение в рамках трека и подготовили курс, получат сертификат о повышении квалификации от Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета.

Также состоялся показ первого документального фильма, посвященного форуму, добавили в аппарате.

В следующем году форум планируется провести очно, в Ямало-Ненецком автономном округе, где он должен был пройти в 2021 году.

О форуме

"Утро" - форум молодежи Уральского федерального округа, учредителями являются аппарат полномочного представителя президента в УрФО, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и правительства шести регионов Урала. В 2021 году он состоялся в одиннадцатый раз. Форум в онлайн-формате открылся 1 июня, очная часть должна была пройти с 3 по 9 июля.

В 2020 году форум организовывали Уральский федеральный университет (УрФУ) совместно с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области. Тогда форум прошел также в онлайн-формате, а участие в нем впервые принимали школьники. Организаторы получили заявки на участие из 67 регионов России и четырех стран ближнего зарубежья.