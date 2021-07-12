Поездка выпускников на каникулы в Испанию привела к вспышке коронавируса в Словении

ЛЮБЛЯНА, 12 июля. /ТАСС/. Поездка группы школьников, решивших отпраздновать свой выпускной на курорте Льорет-де-Мар в Испании, привела к росту числа случаев заражения коронавирусом в Словении. Об этом в понедельник сообщило Словенское агентство печати со ссылкой на данные Национального института общественного здоровья республики.

Заражение коронавирусом было выявлено у 191 из порядка 400 участников поездки. Словенские эпидемиологи также подозревают, что речь идет о более заразном штамме инфекции под названием "дельта плюс". Власти уже направили предписания о необходимости соблюдения 10-дневного карантина всем выпускникам, включая здоровых, мотивируя свои действия высоким риском дальнейшего распространения вируса.

В настоящий момент в лечебных учреждениях Словении находится 51 пациент с коронавирусом, 10 из них - в отделениях интенсивной терапии. По последним данным словенских эпидемиологов, в стране в среднем выявляют 55 новых случаев заражения в неделю. Эта статистика не включает сведения об инфицированных выпускниках.