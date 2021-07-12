Воронежские власти ограничили выезд организованных групп детей за пределы региона

ТАСС, 12 июля. Власти Воронежской области из-за ситуации с коронавирусом ограничили выезд организованных групп детей за пределы региона. Соответствующие изменения в понедельник внес в указ губернатор Александр Гусев, сообщает пресс-служба правительство региона.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

"Запрещен выезд из региона организованных групп детей, включая детские спортивные команды", - говорится в сообщении.

Кроме того, управляющие организации теперь обязаны ежедневно проводить профилактическую дезинфекцию мест общего пользования многоквартирных домов, включая контактные поверхности и детское игровое и спортивное оборудование во дворах.

По данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 426 жителей Воронежской области. Общее число заразившихся с начала пандемии в регионе достигло 95 098, умерли 4 018 пациентов.