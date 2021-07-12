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Пандемия COVID-19

Воронежские власти ограничили выезд организованных групп детей за пределы региона

Также управляющие организации теперь обязаны ежедневно проводить профилактическую дезинфекцию мест общего пользования многоквартирных домов

ТАСС, 12 июля. Власти Воронежской области из-за ситуации с коронавирусом ограничили выезд организованных групп детей за пределы региона. Соответствующие изменения в понедельник внес в указ губернатор Александр Гусев, сообщает пресс-служба правительство региона.

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"Запрещен выезд из региона организованных групп детей, включая детские спортивные команды", - говорится в сообщении.

Кроме того, управляющие организации теперь обязаны ежедневно проводить профилактическую дезинфекцию мест общего пользования многоквартирных домов, включая контактные поверхности и детское игровое и спортивное оборудование во дворах.

По данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 426 жителей Воронежской области. Общее число заразившихся с начала пандемии в регионе достигло 95 098, умерли 4 018 пациентов.

Теги
РоссияВоронежская областьГусев, Александр ВикторовичПандемия COVID-19
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