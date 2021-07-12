Число коек для пациентов с коронавирусом в Мурманской области увеличили на 150 за неделю

МУРМАНСК, 12 июля. /ТАСС/. Количество коек для больных коронавирусом в Мурманской области за прошедшую неделю увеличилось еще на 150. Общее число достигло 1 362, сообщил на оперативном совещании в правительстве министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев. Ковидные стационары развернуты в Мурманске, Коле и Апатитах.

"На госпитальном этапе мы продолжаем развертывание коек. Сегодня их уже плюс 981, 150 развернуто на прошлой неделе. Итого у нас в регионе 1 362 койки, 979 с кислородом, из них 101 с ИВЛ", - сказал Панычев, добавив, что догоспитальный этап обеспечивают 24 бригады скорой помощи и 19 патронажных бригад.

Министр также сообщил, что в регионе поддерживается неснижаемый запас лекарств и противовирусных препаратов, которыми бесплатно обеспечили уже более 52 тысячи пациентов. "Ситуация с распространением коронавируса в Мурманской области находится под контролем, но продолжается оставаться напряженной", - сказал Панычев.

По информации оперштаба, к июлю число заразившихся коронавирусом в Мурманской области достигло показателей января, когда в день фиксировалось более 200 новых случаев заболевания. За июнь суточный показатель заразившихся вырос почти в пять раз. Количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Мурманской области достигло почти 57 тысяч, всего зафиксировано 1 399 умерших. Сегодня в области выявили 261 заболевшего.