Петербургские студентки стали победительницами мировых соревнований по пауэрлифтингу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Выпускницы магистратуры Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" Юлия Ходнева и Мария Христенко завоевали золотые медали Кубка мира среди студентов по пауэрлифтингу в Литве, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"Россию представляла команда студенток "ЛЭТИ". Выпускницы магистратуры факультета компьютерных технологий и информатики СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Юлия Ходнева заняла первое место в весовой категории до 57 кг и Мария Христенко взяла золото в категории до 84 кг. Студентка того же факультета "ЛЭТИ" Надежда Григорьева взяла серебро на соревнованиях. Девушки стали чемпионками в командном зачете и обладательницами Кубка 2021 года", - говорится в сообщении.

Кубок мира по пауэрлифтингу (классическому троеборью) среди студентов вузов проходит ежегодно. Он организовывается Международной федерацией пауэрлифтинга (IPF) и Международной федерацией университетского спорта (FISU). В этом году он проходил в Литве.

Изначально было заявлено 200 участников, но из-за различных проблем, связанных с пандемией, приняли участие в соревнованиях 60 спортсменов. Они представляли вузы Литвы, Франции, Чехии, Польши, Эстонии, Нидерланды и других стран.