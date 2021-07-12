Партия вакцины "Ковивак" объемом 8,5 тыс. доз поступила в Санкт-Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Новая партия вакцины от коронавируса "Ковивак" в количестве 8 580 доз поступила на фармбазу Санкт-Петербурга. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе администрации губернатора города.

"Город наращивает темпы вакцинации и делает все, чтобы обеспечить необходимый запас вакцины", - привели в пресс-службе слова губернатора Александра Беглова.

По официальным данным, всего в Петербург поступило 1 257 022 комплекта доз вакцины, из них 27,5 тыс. доз - "Эпиваккорона", 28 тыс. - "Ковивак", остальное - "Гам-ковид-вак". На сегодняшний день запас вакцины в городе превышает 182 тыс. комплектов доз.

Как рассказали в Смольном, на 12 июля в Петербурге привиты первично 1 074 196 человек, из них около 762 тыс. закончили цикл вакцинации. В городе работают 146 прививочных пунктов на базе медицинских организаций. Кроме того, при поликлиниках работают выездные бригады, часть из них прививает в 35 мобильных пунктах, развернутых в дополнение к основным.

По последним данным, в Петербурге выявили 491 957 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 469 748 человек, умерли 17 599. За последние сутки в городе выявили 2 029 случаев заражения.