Патрульный корабль Черноморского флота "Василий Быков" зашел в греческий порт Пирей

АФИНЫ, 12 июля. /ТАСС/. Патрульный корабль Черноморского флота "Василий Быков" зашел с визитом в греческий порт Пирей. Об этом сообщило в понедельник посольство РФ в Греции в Facebook.

"Сверхсовременный российский патрульный корабль "Василий Быков" Черноморского флота РФ находится в порту Пирей. В 2019 году этот же корабль посетил порт Пилос в рамках празднований Наваринского сражения", - говорится в сообщении.

Патрульный корабль имеет водоизмещение 1 700 тонн, развивает скорость 30 узлов (56 км/ч), его дальность плавания составляет 6 тыс. морских миль. Он может находиться 60 дней в море без дозаправки. Экипаж состоит из 80 человек. Корабль предназначен для обороны и защиты морских экономических зон, отметило диппредставительство.

В 2019 году "Василий Быков" совершил визит в греческий порт Пилос, где экипаж принимал тогда участие в мероприятиях, посвященных 192-й годовщине Наваринского морского сражения. Во время пребывания в Пилосе корабль посетили несколько сотен жителей и гостей города, а для моряков администрация провинции организовала экскурсии по местным достопримечательностям.

20 октября 1827 года 26 кораблей трех союзнических держав разгромили в бухте Наварино турецко-египетский флот, насчитывавший 66 кораблей. Не потеряв ни единой боевой единицы, союзники открыли дорогу завоеванию независимости Греции.

Разгром турецкого флота значительно ослабил морские силы Турции, что послужило значимым вкладом в победу России в дальнейшей русско-турецкой войне 1828-1829 годов. В результате по Адрианопольскому мирному договору 1829 года Греция добилась автономии, а затем и полной независимости.