Петербург и Ленобласть будут вместе со "Сбером" развивать цифровизацию здравоохранения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга и "Сбер" будут вместе развивать цифровые технологии в сфере здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в понедельник.

"Сегодня мы активно внедряем электронные сервисы для врачей и пациентов. Новейшие продукты и технологии "Сбера" могут быть востребованы в этой комплексной работе. Для нас важно развивать сотрудничество с компанией, вместе работать над проектами, которые повысят качество и доступность медицинской помощи в нашем городе", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов по итогам встречи с заместителем председателя правления Сбербанка Ольгой Голодец.

На встрече было представлено несколько электронных продуктов "Сбера", которые уже используются или тестируются в медицинских учреждениях Петербурга. В частности, речь шла о комплексном телемедицинском решении, которое позволяет вести дистанционный мониторинг состояния пациентов с хроническими заболеваниями и наблюдать за больными COVID-19. Также был представлен проект голосового заполнения медицинских документов. Он преобразует голос врача в текст, что позволяет медработникам почти на четверть экономить время на заполнении медицинских протоколов.

Стороны договорились совместно разработать дорожные карты по каждому рассмотренному проекту для внедрения этих электронных сервисов в городскую систему здравоохранения. "Петербург планирует завершить полный перевод медицины на цифровой формат в 2022 году", - сказано в сообщении Смольного.

"Сбер" и Ленинградская область

Голодец также в понедельник встретилась с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Регион уже протестировал технологии "Сбера": в рамках пилотного проекта Тихвинская межрайонная больница с помощью робота приняла 78 929 звонков, провела удаленное наблюдение 2 283 пациентов с коронавирусом, 41 - с артериальной гипертензией, 29 - с сахарным диабетом, а также провела 57 телемедицинских консультаций по предварительной записи. "Опыт использования технологий в Тихвинской межрайонной больнице оказался положительным и экономически оправданным", - сказал Дрозденко.

Также в Гатчинской клинической межрайонной больнице идет тестирование разработки компании "СберМедИИ" - "КТ легких". Разработка нацелена на поиск патологий, в том числе вызванных коронавирусом, а также сегментацию участков пораженной ткани легких с указанием объема поражения.

Кроме того, в рамках встречи шла речь о реализации пилотных проектов по использованию цифровых сервисов на территории области, в том числе и электронного рецепта.