В Казани открыли девятый международный Летний кампус РАНХиГС

КАЗАНЬ, 12 июля. /ТАСС/. Открытие международного Летнего кампуса Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) состоялось в Казани. Мероприятие примет более 180 студентов из 17 регионов России и 16 стран мира, сообщили в пресс-службе РАНХиГС в понедельник.

"Под руководством опытных наставников они объединятся в команды и разработают цифровые образовательные проекты на актуальные темы на английском языке, применяя на практике знания, навыки командной работы, лидерские качества. Это уникальный шанс получить опыт работы в международной команде, которая должна в короткие сроки решить поставленные задачи и добиться результата", - передает пресс-служба слова ректора РАНХиГС Владимира Мау с открытия кампуса.

Темой девятого Летнего кампуса стала "Новые реалии взаимодействия людей" (New Realities of Human and Personal Interaction). В программе кампуса - лекции, семинары, мастер-классы, вебинары и тренинги, которые проведут для участников представители государственной власти, ученые и представители бизнеса. Мероприятие объединит более 180 студентов из 16 стран и 17 регионов России и традиционно пройдет на английском языке, сказали в пресс-службе РАНХиГС.

Все мероприятия Летнего кампуса пройдут с соблюдением требований Роспотребнадзора и региональных властей. Обязательным правилом для участников является отрицательный результат двух ПЦР-тестов. Помимо этого, участникам и посетителям кампуса предписано носить маски на всей территории проведения мероприятия. Организаторы будут регулярно напоминать участникам о необходимости соблюдения всех требований безопасности.