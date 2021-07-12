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В Чечне объявили три выходных дня в связи с празднованием Курбан-байрам

Нерабочими будут 19, 20 и 21 июля

ГРОЗНЫЙ, 12 июля. /ТАСС/. Власти Чечни объявили выходными днями 19, 20 и 21 июля в связи с мусульманским праздником жертвоприношения Курбан-байрам. Соответствующий документ опубликован на сайте главы и правительства республики в понедельник.

"В связи с празднованием праздника Курбан-байрам (Ид аль-Адха) и на основании обращения Духовного управления мусульман Чеченской Республики <…> [объявить] 19, 20 и 21 июля 2021 года нерабочими (праздничными) днями на территории Чеченской Республики", - говорится в указе главы республики Рамзана Кадырова.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения - отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных. Как сообщили ранее в муфтияте республики, в этом году мечети в праздник смогут посетить только верующие, прошедшие вакцинацию от новой коронааирусной инфекции, с соблюдением социальной дистанции.

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Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечня
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