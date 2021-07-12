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Пандемия COVID-19

Суточная заражаемость коронавирусом в СКФО выросла в четыре раза за месяц

Число привитых на Северном Кавказе составляет более 1,2 млн человек

ПЯТИГОРСК, 12 июля. /ТАСС/. Рост суточной заражаемости коронавирусом на Северном Кавказе увеличился более чем в четыре раза за месяц. В сутки в округе регистрируют более 680 новых случаев, сообщается в понедельник на странице полпредства президента РФ в СКФО в Instagram по итогам совещания по предупреждению распространения коронавируса.

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"За последний месяц в округе, как и по всей стране, эпидемиологическая обстановка заметно ухудшилась. Если в первой декаде июня за сутки фиксировалось около 160 заболевших, то на текущую дату этот показатель превышает 680 человек (рост в 4,2 раза)", - говорится в сообщении.

В полпредстве отмечают, что вакцинация - единственный способ формирования коллективного иммунитета против коронавируса. На сегодняшний день число привитых на Северном Кавказе составляет более 1,2 млн человек - восьмая часть всего населения округа.

"Обеспеченность вакциной растет. Профильные ведомства работают над тем, чтобы обеспечить еженедельный прирост поставок. Как прозвучало, разъяснительная работа по необходимости вакцинации важна и для обеспечения общественной стабильности в период подготовки к голосованию на предстоящих выборах", - поясняется в сообщении.

Теги
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