В Ингушетии проведут трехдневные сельскохозяйственные ярмарки к празднику Курбан-байрам

МАГАС, 12 июля. /ТАСС/. Сельскохозяйственные ярмарки, приуроченные к мусульманскому празднику жертвоприношения Курбан-байрам (Ид аль-Адха), пройдут в Ингушетии с 18 по 20 июля. Более 100 фермеров выставят на продажу крупный и мелкий рогатый скот, говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы правительства региона.

"Ярмарки, приуроченные к празднику Курбан-байрам, будут проходить 18, 19 и 20 июля на сельскохозяйственных рынках в Назрановском, Малгобекском, Сунженском и Джейрахском районах, а также в городе Карабулаке", - передает пресс-служба слова замминистра сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии Мухажира Албакова.

Как сообщается, для проведения данных мероприятий администрациями городов и районов республики будут отведены специализированные территории под создание загонов, где населению будет реализовываться мелкий и крупный рогатый скот.

"В ярмарках намерены принять участие более 100 крестьянских (фермерских) хозяйств республики, которые предоставят на продажу свыше 200 голов крупного и 2 000 голов мелкого рогатого скота, отвечающих требованиям к жертвенным животным", - добавили в пресс-службе.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения - отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных. Как сообщили ранее в муфтияте республики, в 2021 году мечети в праздник смогут посетить только верующие, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, с соблюдением социальной дистанции.