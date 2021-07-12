Посол РФ заявил, что нет оснований рекомендовать россиянам отказаться от поездок на Кубу

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Посол РФ в Гаване Андрей Гуськов не видит оснований для того, чтобы рекомендовать россиянам отказаться от поездок в ближайшее время на Кубу в связи с протестными акциями в республике.

"Нет, у меня каких-либо оснований для таких рекомендаций нет. Более того, я надеюсь, что все, кто приобрел или приедут, хорошо отдохнут и увезут отсюда самые яркие впечатления", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24", отвечая на вопрос, есть ли у посольства рекомендация для россиян отказаться от поездок на Кубу в ближайшее время.

По словам дипломата, посольство находится на постоянной связи с туроператорами и "держит ситуацию на контроле в постоянном режиме". "У нас отлажена и открыта связь с нашими туристами. Каких-либо сигналов о том, что что-то им мешает отдыхать сегодня, а тем более угрожает, нам не поступало", - подчеркнул Гуськов.

Посол отметил, что все российские туристы находятся в зоне своих отелей, где и отдыхают. "Эта зона охраняемая. Здесь действуют ограничения, они не могут передвигаться по стране, но это связано с санитарно-эпидемиологическими мерами", - добавил он.

В воскресенье государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Туда направился президент страны Мигель Диас-Канель. Он призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей и заявил, что распространение идей о потере правительством контроля над ситуацией поощряют "поддерживавшие блокаду и служившие наемниками империи янки".