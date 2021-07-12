Самарский Роспотребнадзор просит ужесточить ковидные ограничения в области

САМАРА, 12 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор обратился к властям Самарской области с просьбой ужесточить ограничения, направленные на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщила в понедельник на заседании оперштаба руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова.

"Роспотребнадзор предложил оперативному штабу рассмотреть некоторые дополнительные ограничительные меры: перевод организаций и учреждений, оказывающих услуги населению, на режим работы по предварительной записи, на фудкортах ввести обслуживание только навынос, приостановить все развлекательные мероприятия в общественных местах, усилить контроль за соблюдением масочного режима", - говорится в сообщении, при этом областной Минздрав уже поддержал это предложение.

Решение об ужесточении действующих ограничений будет принято на следующем заседании штаба, сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, обратив внимание на высокие темпы вакцинации. Первым компонентом вакцины привиты почти 645 тысяч жителей, из них более 456 тысяч завершили вакцинацию.

По информации регионального Минздрава, 66% заболевших проходят лечение на дому, 34% находятся в госпиталях. "При этом из них 80,8% - в состоянии средней тяжести, а 13,8% - в тяжелом. 55,5% госпитализированных больных с коронавирусом и подозрением на него находятся на кислородной поддержке. Свободный коечный фонд - 650 мест, если он снизится до 400, то в течение пяти дней будут развернуты дополнительные койки", - отметили в Минздраве региона.

В регионе возросла заболеваемость ОРВИ более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Это максимальные цифры за всю историю наблюдений, отметили в Роспотребнадзоре.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 12 июля в регионе зафиксировано 70,2 тыс. случаев заражения коронавирусом. Медики вылечили 66,5 тыс. человек, еще 2,4 тыс. пациентов умерли. В Самарской области действует режим самоизоляции для пожилых жителей, кроме того, для них ограничен доступ в бассейны, фитнес-центры, спортклубы и культурно-досуговые учреждения. Заполняемость театров, кинотеатров, концертных залов и цирков должна составлять не более 50%. Кроме того, работодатели должны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, включая тех, кто имеет хронические заболевания, а также перенесших инфаркт или инсульт, беременных и пожилых.