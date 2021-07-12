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Температурный рекорд побит в Псковской области

Воздух прогрелся до 33,2 градуса

ПСКОВ, 12 июля. /ТАСС/. Синоптики зафиксировали в Псковской области рекордную для 12 июля температуру за всю историю метеонаблюдений с 1846 года: воздух прогрелся до 33,2 градуса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона.

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"Температурные максимумы продолжают бить рекорды. Двенадцатое июля 2021 года оказалось самым жарким 12 июля за весь период наблюдений, то есть с 1846 года. Сегодня был побит прошлый рекорд 2010 года - тогда температурный максимум был 32,5 градуса. Сегодня температура поднялась до 33,2 градуса", - отмечается в сообщении.

Из-за жары власти Псковской области ввели на территории региона особый противопожарный режим. На время его действия запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать мусор и траву на землях лесного фонда, чтобы не допустить появления лесных пожаров.

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