В Эквадоре обнаружили варианты коронавируса "дельта" и "дельта плюс"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 июля. /ТАСС/. Штаммы "дельта" и "дельта плюс" коронавирусной инфекции нового типа выявлены в Эквадоре. Об этом сообщила в понедельник глава Минздрава южноамериканской республики Химена Гарсон.

"Несколько недель назад мы установили новые меры эпидемиологического контроля, но к сожалению, он [дельта-штамм] уже достиг нашей территории", - приводит ее слова газета El Comercio.

Как уточняется, эквадорские эпидемиологи выявили 10 случаев заражения дельта-штаммом SARS-CoV-2 - три в провинции Гуаяс и семь в Эль-Оро. В одном из случаев в Эль-Оро речь идет о разновидности инфекции "дельта плюс". Пробы, в которых выявлены дельта-штаммы, были взяты в конце июня, сообщает газета. Ранее в Эквадоре подтверждались случаи заражения штаммами "альфа", "бета" и "гамма".

В связи с этим национальный комитет по противодействию распространению инфекции намерен ходатайствовать перед президентом о введении мер особой предосторожности в этих регионах ввиду угрозы ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации, отмечает издание.

Первый случай заражения коронавирусом в Эквадоре был зарегистрирован 29 февраля прошлого года. В марте 2020 года власти страны приняли решение ввести режим чрезвычайного положения и закрыть границы, в мае некоторые ограничения были ослаблены. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в республике приблизилось к 468,5 тыс., число летальных исходов - 16 127.