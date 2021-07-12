БУХАРЕСТ, 12 июля. /ТАСС/. В румынской части дельты Дуная появился африканский сом - хищная рыба, угрожающая рыбным ресурсам региона. Об этом сообщил в понедельник агентству Agerpres директор Национального института по охране окружающей среды (INCDPM) Дьердь Дяк.

"Африканский сом в дельте Дуная опасен, - сказал он. - Эта рыба пожирает практически все, и здесь сократятся популяции всех рыб. Вы представляете, что произойдет с мальками осетровых! Необходимы срочные меры".

"Хищник попадался на удочку и рыболовам-спортсменам, - сообщил глава Ассоциации управления туристическим направлением дельты Дуная Кэтэлин Цыбуляк. - Закон, однако, требует выпускать в природную среду четыре вида пойманных рыб, среди которых и сом, так что они поступили в соответствии с законом".

Местные рыбаки считают, что африканский сом попал в Дунай с рыбоводческих ферм. "Ясно, что это не наша рыба, - говорит 54-летний Эдуард Герман из деревни Кришан, который уже поймал нескольких африканских сомов. - Она передвигается по суше при помощи передних плавников. В последние дни мы поймали много таких рыб. Скорее всего, они попали в реку из рыбных хозяйств".

Африканский сом (кларий) встречается в Африке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. По форме тела напоминает серого сома и угря. Этот вид всеяден, питается водяными жуками, моллюсками, рыбой, растительной пищей и даже отбросами органического происхождения, а в природных условиях является главным образом хищником.

Осетровые рыбы защищены законом во всем мире, в румынских территориальных водах их лов прекращен с 2006 года, отмечает Аджерпрес. Нижний Дунай - единственная зона на территории стран Евросоюза, где сохранились дикие осетровые.