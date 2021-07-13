Президент Гватемалы анонсировал введение особого положения для прекращения протестов

МЕХИКО, 13 июля. /ТАСС/. Особое положение будет введено в Гватемале со вторника для прекращения антиправительственных протестов в условиях продолжающейся эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в понедельник на своем сайте газета Prensa Libre.

"Завтра на заседании Совета министров мы объявим об особом положении на всей территории страны и ограничим эти вещи [манифестации], потому что я думаю, что уже хватит, уже было достаточно, но теперь вы увидите ответ, - цитирует издание президента Алехандро Джамматтеи. - Ответ - это больше вакцин [от коронавируса]". Как заявила пресс-секретарь главы государства Патрисия Летона, его решение вызвано обеспокоенностью ростом заболеваемости COVID-19.

В соответствии с законодательством, продолжительность особого режима такого рода не может превышать 15 дней. На время его действия вводятся ограничения на передвижение граждан, проведение собраний и ношение оружия, а представители власти получают возможность ограничивать проведение манифестаций и разгонять несанкционированные акции.