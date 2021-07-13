Австралия выделит около $300 млн на восстановление после наводнений

СИДНЕЙ, 13 июля. /ТАСС/. Правительство Австралии направит 400 млн австралийских долларов ($298,9 млн) на восстановление городской и поселковой инфраструктуры, пострадавшей от наводнений в штате Новый Южный Уэльс этой весной. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении премьер-министра Скотта Моррисона.

"Пакет инвестиций объемом 200 млн австралийских долларов, предназначенных для ликвидации последствий наводнения, обеспечит реализацию ключевых проектов восстановления городской и поселковой инфраструктуры", - указал глава правительства, добавив, что такая же сумма будет дополнительно выделена на "повышение устойчивости инфраструктуры и государственных объектов" во время стихийных бедствий.

По словам заместителя премьер-министра Нового Южного Уэльса Джона Бариларо, власти штата вложат около 200 млн австралийских долларов в восстановление инфраструктуры в 70 районах, пострадавших от наводнений. Это доведет общий размер расходов на эти цели до 600 млн австралийских долларов ($448,3 млн).

Обильные ливни над восточным побережьем Австралии в середине марта 2021 года стали причиной крупных наводнений. Из-за разлива рек на северном побережье штата Новый Южный Уэльс были затоплены значительные территории, порядка 20 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Бедствие привело к гибели двух человек.