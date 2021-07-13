Кузнецова считает, что участие в выборах депутатов Госдумы позволит решить проблемы детей

ВЛАДИВОСТОК, 13 июля. /ТАСС/. Участие в выборах депутатов Государственной думы РФ позволит быстрее решить целый ряд проблем в детском образовании, здравоохранении, безопасности подрастающего поколения, высказала мнение во вторник в разговоре с журналистами детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Партия "Единая Россия" провела свой предвыборный съезд 19 июня. В общефедеральную часть списка по предложению президента РФ Владимира Путина вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач Городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

"Предложение [войти в федеральный список "Единой России"] поступило на самом деле очень просто, а согласилась я по понятным совершенно причинам, по крайней мере для меня: институт уполномоченных по правам ребенка, к сожалению, [не обладает] законодательной инициативой, но у нас [существует] высокая концентрация детских проблем, которые заставляют нас постоянно искать решения", - сказала Кузнецова.

Она уточнила, что речь идет о решении проблем в образовании, здравоохранении, безопасности. "Некоторые [инициативы] уже удалось предложить в "народную программу" ["Единой России"], которая сегодня формируется. И я понимаю, что если пойдет команда, и она будет защищать эти предложения, эти интересы, те наболевшие вопросы, <...> я уверена, что решение [этих проблем] наступит гораздо быстрее, чем [если] мы пойдем в одиночку", - сказала Кузнецова.