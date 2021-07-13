В Якутии поощрят три района, где от ковида привито 90% жителей от плана по вакцинации

ЯКУТСК, 13 июля. /ТАСС/. Первые три района Якутии, где привито 90% от плана по вакцинации населения от коронавируса, поощрят поставкой оборудования в медицинские учреждения. Об этом сообщила ТАСС заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.

"У нас есть районы, которые уже выполнили 90% от плана по вакцинации населения от ковида. Лидером является Момский район (96,6% от плана), далее следует Эвено-Бытантайский район (93%) и Аллаиховский район (90,48%). Эти три района-лидера получат поощрение в виде специализированного оборудования для нужд учреждений здравоохранения", - сказала Балабкина.

В настоящий момент остаток вакцины по региону составляет 33 293 дозы, во всех районах Якутии есть в наличии вакцины от коронавируса - "Эпиваккорона" и "Спутник V", в некоторых районах - по одному наименованию вакцины. "В столице Якутии имеется 4 924 дозы. Это вакцина "Эпиваккорона", ожидаем поставку "Спутника V", - добавила Балабкина.

По данным заместителя председателя правительства, в данный момент в регионе первый компонент вакцины от коронавируса получили 33,8% населения, 58,28% - от общего плана.

Согласно данным оперштаба Якутии, первый компонент вакцины получили свыше 238,9 тыс. человек, завершили полностью курс вакцинации более 183,6 тыс. человек. Всего, по данным ресурса стопкоронавирус.рф, в республике было выявлено 42 467 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 38 787 пациентов, умерли 806.