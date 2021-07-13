На севере Китая из-за последствий сильных дождей погибли пять человек

ПЕКИН, 13 июля. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли, еще 10 числятся пропавшими без вести из-за последствий проливных дождей, обрушившихся на северную провинцию Шаньси. Об этом во вторник сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям провинции.

По данным агентства, в субботу сильный ливень обрушился на город Синьчжоу и соседние районы, что привело к наводнениям в поселках Яньтоу и Тайхуай. В результате три человека погибли, еще трое получили травмы.

В воскресенье дожди обрушились на город Цзиньчэн, там выпало почти 270 мм осадков. В результате еще два человека погибли, 10 пропали без вести. Отмечается, что сильные ливни также нанесли ущерб жилым домам.

В минувшие выходные ливни настигли и другие северные районы Китая. В воскресенье вечером проливной дождь начался в Пекине, он стал самым сильным с начала этого года. В понедельник свыше 600 рейсов в двух международных аэропортах Пекина были отменены, дошкольные образовательные учреждения были закрыты, власти рекомендовали местным жителям сократить время пребывания на улице.