На Камчатке разработали правила наблюдения за морскими млекопитающими

ТАСС, 13 июля. Эксперты на Камчатке разработали правила наблюдения за краснокнижными сивучами и другими морскими млекопитающими и посещения их лежбищ, сообщается на сайте регионального правительства.

Сивучи - крупнейшие представители семейства ушастых тюленей - находятся в списке вымирающих видов и занесены в Красную книгу РФ, Красный список Международного союза охраны природы. В мире есть всего три места, где сивучи живут прямо в городской черте. Два из этих городов находятся на российском Дальнем Востоке. Это Петропавловск-Камчатский и Невельск на Сахалине.

"Этот документ создан для того, чтобы туристическое и природоохранное сообщество и граждане имели четкие, разработанные с точки зрения науки правила для того, чтобы не распугивать морских млекопитающих и не мешать их естественной жизни", - приводятся в сообщении слова министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексея Кумарькова.

Регламент разработали эксперты рабочей группы, сформированной Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края совместно с коллегами из Сахалинской области. В нее вошли ведущие ученые двух регионов, представители общественных экологических организаций, сотрудники природоохранных органов. "В рамках этой работы планируется выработка комплекса совместных мер, направленных на сохранение нашего общего достояния, - морских млекопитающих, обитающих в наших территориальных водах как на Камчатке, так и на Сахалине", - приводятся слова Кумарькова.

Согласно опубликованному на сайте правительства края документу, приближаться к лежбищам можно только с подветренной стороны, наблюдать за сивучами и другими морскими животными можно только со специальных площадок. Не разрешается кормить морских млекопитающих, подходить к местам их залежек менее чем на 1 км с собаками, преграждать им путь, преследовать, бросать в них предметы. Рядом нельзя курить, громко разговаривать, кричать, использовать пиротехнику и другое.