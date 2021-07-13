Председатель правительства Сахалинской области заболел ковидом после прививки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июля. /ТАСС/. Председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик заболел новой коронавирусной инфекцией после вакцинации первым компонентом препарата. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе островного правительства.

"Да, я действительно сделал прививку несколько дней назад. Полагаю, именно благодаря ее защитным функциям болезнь переношу без видимых симптомов. Лечение прохожу на дому, госпитализация мне не требуется. Надеюсь на скорейшее выздоровление. Искренне желаю всем не сталкиваться с коронавирусной инфекцией", - приводит пресс-служба слова председателя.

По информации областных властей, Белик привился недавно и пока только первым компонентом. В связи с этим иммунитет к инфекции в организме еще не успел сформироваться. Болезнь протекает в легкой форме.

За время пандемии в Сахалинской области выявлено более 25 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией, около 24 тыс. человек вылечились, 78 умерли. Сейчас Сахалинская область занимает первое место в России по объему вакцинации населения против коронавирусной инфекции. До конца лета, по прогнозам властей, в области может сформироваться коллективный иммунитет. Всего в регионе проживают более 486 тыс. человек, из них для формирования коллективного иммунитета осталось привить менее 90 тыс. жителей. Более 100 тыс. человек привились, записаны на вакцинацию еще десятки тысяч человек. При этом в регионе сформирован большой запас вакцины - около 40 тыс. доз.