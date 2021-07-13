Жители северных районов Колымы поддержали идею создания национального парка "Черский"

ТАСС, 13 июля. Жители Сусуманского и Ягоднинского городских округов Магаданской области поддержали на общественных слушаниях идею создания в их районах особо охраняемой природной территории федерального значения - национальный парк "Черский" им А. А. Андреева. Об этом во вторник сообщил ТАСС депутат парламента Колымы и глава холдинга "Сусуманзолото" Александр Чугунов, ранее поддерживавшего проект создания нацпарка.

"Жители Сусуманского и Ягоднинского округов поддержали идею создания национального парка "Черский". Перспективы проекта высокие, так как он учитывает экологические, туристические, научные и образовательные интересы жителей территории", - рассказал Чугунов.

По информации пресс-службы областной думы, район предполагаемого национального парка находится на территориях двух городских округов - Ягоднинского и Сусуманского. Он включает два кластера: озеро Джека Лондона и парк Омулевский. Общая запланированная площадь территории нацпарка 9,1 тыс. кв. км. Природную ценность территории составляют горные озера, альпийские ландшафты с ледниковыми долинами и моренами, горная и долинная флора и фауна бассейна верхней Колымы. Район богат также памятниками истории: известно о трех стоянках древнего человека возрастом до 10 тыс. лет, двух стоянках до 7 тыс. лет.

"Для региона этот проект имеет не только научную, туристическую и историческую ценность, но и открывает перспективы социально-экономического развития Колымы. Район будущего нацпарка расположен в южных границах Арктической области в соответствии с представлениями Арктического совета, поэтому является важной точкой анализа динамики природных изменений на границе арктической зоны РФ. Сегодня это особенно актуально для Магаданской области. Нам важно сохранить и усилить меры господдержки и стимулирования северян и предприятий, работающих в экстремальных природных условиях. Без мнения науки в этом вопросе не обойтись", - прокомментировал председатель Магаданской областной думы Сергей Абрамов.

Компания "Сусуманзолото" - это крупнейшая в России золотопромышленная компания. Она много лет поддерживает научные экспедиции в район хребта Черского, содействует решению логистических и организационных вопросов. Эту политику горняки намерены продолжить. В августе ученые планируют очередную экспедицию.