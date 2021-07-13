На Урале прошел фестиваль по обработке бересты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Организаторы подвели итоги фестиваля "Берестяная река Урала", прошедшего в Екатеринбурге с 9 по 11 июля, - лучшими в художественной обработке бересты признаны мастер Виктор Усаткин из Пермского края, Александр Гурин из Свердловской области, Мария Болтачева из Удмуртии и Тамара Сутугина из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе центра традиционной народной культуры Среднего Урала.

Ремесленники из восьми регионов собрались на Урале, чтобы посоревноваться в мастерстве. 10 июля около двух десятков мастеров в реальном времени изготавливали работы в четырех номинациях. Председателем жюри выступил член Союза художников России, народный мастер РФ, Заслуженный работник культуры РФ Владимир Ярыш из Великого Новгорода.

"Коллектив центра традиционной народной культуры Среднего Урала поздравляет мастеров-участников конкурса, ставших победителями: в номинации "Изделия из пластовой бересты в технике, представляющей локальную традицию региона" за первое место Виктора Усаткина (Пермский край) <...>, в номинации "Прорезная береста" Александра Гурина, занявшего первое место (Свердловская область), <...> в номинации "Авторская художественная береста" мастера Марию Болтачеву (Удмуртская республика) - за первое место, <...> в номинации "Плетение из бересты" победила Сутугина Тамара (г. Санкт-Петербург)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что победители конкурса получили дипломы I, II и III степени, а также денежные призы и памятные подарки.

Гости фестиваля также смогли принять участие в мастер-классах по художественной обработке бересты, резьбе по дереву и уральской росписи по дереву, посетить выставку изделий мастеров и ярмарку традиционных промыслов и ремесел.