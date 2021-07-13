Детские игровые комнаты и танцплощадки приостановят работу в Приамурье с 15 июля

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июля. /ТАСС/. Власти Амурской области приостановят с 15 июля работу детских игровых комнат и детских развлекательных центров, а также танцплощадок и караоке в регионе. Причина - усложнившаяся эпидобстановка, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"Из-за сложной эпидемиологической обстановки, которая складывается на территории региона, введены новые ограничения <...> - приостанавливают на территории Амурской области работу детских игровых комнат и детских развлекательных центров, танцевальных площадок, караоке", - говорится в сообщении. Ограничения вступают в действие с 15 июля.

Кроме того, для организаций общественного питания, ночных клубов устанавливается обязательное измерение температуры тела посетителей на входе в заведение. Посетителям с повышенной температурой и с признаками инфекционных заболеваний в пропуске в учреждение будет отказано.

Также организации и структуры должны приостановить личный прием граждан.

Ухудшение эпидемической обстановки по COVID-19 в Амурской области фиксируется с начала июня, специалисты управления Роспотребнадзора связывают это с нарушением масочного режима в трудовых коллективах, а также игнорированием требования термометрии на предприятиях. В Амурской области выявлено 25,4 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В регионе продолжается вакцинация: первым компонентом привито 167,1 тыс. человек (46,1% от плана вакцинации), вторым компонентом - 113,4 тыс. человек (31,3%).