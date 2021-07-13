Коэффициент распространения коронавируса в Москве впервые с января неделю держится ниже 1

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве во вторник составил 0,9. Впервые с января он держится ниже единицы уже семь дней подряд, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В России в целом показатель пока остается больше 1. За минувшие сутки он снизился с 1,05 до 1,02.

Индикатор по-прежнему превышает единицу в восьми из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся - ниже он только в Москве и Подмосковье (0,99).

В Санкт-Петербурге коэффициент снизился до 1,04, в Иркутской и Нижегородской областях - до 1,07, в Воронежской и Ростовской - до 1,09, в Красноярском крае - до 1,12, а в Самарской области - до 1,18. При этом вырос в Свердловской области, увеличившись с 1,24 до 1,26.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности региона к проведению массовых мероприятий.