"Единая Россия" проведет стратегическую сессию по мерам поддержки людей с инвалидностью

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. "Единая Россия" намерена в рамках стратегической сессии обсудить предложения по оказанию помощи инвалидам и их семьям, включая лечение и техническое обеспечение. Об этом сообщил депутат Госдумы, координатор партийного проекта "Единая страна - доступная среда" Михаил Терентьев, слова которого во вторник приводит пресс-служба партии.

"Мы будем обсуждать различные предложения, которые уже поступили от людей. Системная проблема - это доступная среда, когда человек не может выйти из собственной квартиры и решить какие-то вопросы, закупка технических средств реабилитации, определение и назначение инвалидности, лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение" - сказал Терентьев в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

Депутат уточнил, что "народная программа партии будет отражать актуальные вопросы, которые сегодня стоят перед людьми с инвалидностью".

В свою очередь руководитель социального проекта "Шаг за шагом к мечте", инвалид-колясочник Наталья Каптелинина подчеркнула, что все предложения, которые будут обсуждаться в ходе сессии, поступили непосредственно от людей и профильных сообществ. "Среди них - улучшение ситуации с выплатами сопровождающим, на которую уже неоднократно обращали внимание, проблема доступной среды, которая касается каждого населенного пункта, и комплекс других мер", - сказала она.

"Если мы говорим о равных условиях, то сегодня они должны быть равны абсолютно везде. Будут подниматься вопросы трудоустройства, обеспечения транспортными средствами, техническими средствами реабилитации и другие. Мы будем стараться рассмотреть их <...> возможно, некоторые из них сразу взять в законодательную проработку", - отметил со своей стороны член центрального штаба ОНФ, руководитель Российских студотрядов Михаил Киселев.

В стратегической сессии также примут участие уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и первый замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев. Сессия пройдет 15 июля, трансляция будет вестись на сайте "Единой России" и страницах партии в социальных сетях.