В Свердловской области увеличили число коек для больных ковидом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Свердловской области открыло дополнительно 1 тыс. коек для заболевших ковидом. Соответствующий приказ за подписью областного министра здравоохранения Андрея Карлова опубликован на сайте регионального Минздрава во вторник.

В измененном варианте приказа общее число коек в Свердловской области составляет 8 446, из которых 845 - реанимационные. Дополнительные места для пациентов появились в четырех больницах региона. В предыдущей редакции приказа общее количество коек составляло 7 404, а количество реанимационных - 772.

С 25 июня количество ежедневного прироста заразившихся новой коронавирусной инфекцией в регионе превышает 200 человек, за последние сутки зафиксировано 459 новых случаев, днем ранее был зафиксирован максимум прироста - 464 случая.

По последним данным на 13 июля, в Свердловской области с начала пандемии зафиксировано более 98 тыс. случаев коронавируса, из них 459 - за последние сутки. Более 91 тыс. человек выздоровели и 4 тыс. умерли.