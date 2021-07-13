Умер предстоятель древнейшей православной церкви Востока

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Предстоятель Маланкарской православной церкви, митрополит Маланкарский Василий Мар Фома Павел II умер из-за последствий коронавирусной инфекции, сообщает во вторник пресс-служба Московского патриархата Русской православной церкви.

Смерть 74-летнего главы Маланкарской церкви наступила в ночь на 12 июля, в это время он находился в госпитале святого Георгия в Парумале в индийском штате Коттаям.

Митрополит Василий Мар Фома Павел II родился 30 августа 1946 года в индийской деревне Мангад в традиционной христианской семье. После колледжа поступил в Коттаямскую семинарию. В 1972 году началось его служение в церкви в качестве диакона.

В 1985 году в возрасте 38 лет рукоположен в епископы, а затем возведен в сан митрополита новосозданной епархии города Куннамкулама (штат Керала, Индия), став самым молодым архиереем Маланкарской церкви. В 1988 году он посетил Россию по случаю празднования 1000-летия Крещения Руси.

Предстоятелем Маланкарской церкви он был избран в 2010 году, и в 2019 году, уже в статусе главы церкви, приезжал в Россию с официальным визитом и встречался с предстоятелем Русской православной церкви патриархом Кириллом.

Маланкарская церковь является одной из шести древних восточных православных церквей, имеет статус Католикосата и возводит свое начало к I веку, считая своим основателем святого апостола Фому. В настоящий момент церковь насчитывает 30 епархий и около 2,5 млн верующих, большая часть которых проживает в индийском штате Керала.