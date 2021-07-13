В Волгограде развернут ковидный госпиталь для беременных

ВОЛГОГРАД, 13 июля. /ТАСС/. Госпиталь для лечения заболевших COVID-19 беременных пациенток развернут до конца текущей недели при клинической больнице № 5 в Волгограде в связи с ростом числа выявленных случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил во вторник журналистам в ходе брифинга заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.

"У нас на этой неделе возобновляет работу родильный дом при клинической больнице № 5, там развертывается 49 коек в режиме инфекционного госпиталя. Такое решение принято в связи со значительным увеличением числа беременных пациенток с ковидом <…> Они сегодня лечатся в стационаре на базе этой больницы в условиях общего инфекционного отделения", - сказал он.

Соответствующее решение принято в связи со значительным увеличением числа беременных пациенток, заболевших коронавирусом. Если в мае их было пять, в июне - 43, на сегодняшний день - уже 56 человек, уточнил Алимов.

"Они будут госпитализироваться с учетом специфики заболевания. Есть среди них "тяжелые", поэтому я говорю о вакцинации, в том числе и беременных", - добавил зампредседателя комитета здравоохранения региона.

По его словам, власти до начала следующей недели перепрофилируют два крупных медучреждения под госпитали для лечения пациентов с коронавирусом. Ранее сообщалось, что власти региона планировали развернуть в целом 8 тыс. койко-мест в госпиталях, сроки для их подготовки губернатором не были обозначены.

"В ближайшее время под инфекционные стационары будут перепрофилированы две крупных больницы. На этой неделе - госпиталь ветеранов, 384 койки составит фонд. И детская больница №8 - 277 коек, это с 19 июля. Соответственно, это плюс 660 коек еще", - сказал он, уточнив, что сейчас в госпиталях региона развернуто 3 881 койко-места.

Наращивание коечного фонда в госпиталях обусловлено увеличением поступления пациентов в инфекционные стационары. "Мы пока еще не достигли того этапа, когда количество выписанных будет равно количеству поступивших. Поступивших ежесуточно наблюдаем больше, поэтому такие меры и принимаем", - добавил зампредседателя комитета здравоохранения региона.

По словам Алимова, в Волгоградской области на вторник зарегистрировано 65 745 случаев заражения, в том числе у 6 тыс. детей (плюс 267 человек за сутки). На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находится 3 381 пациент (плюс 354 человека за сутки). В режиме инфекционных стационаров в Волгограде и Волгоградской области работают 23 медицинских учреждения, в которых развернута 3 881 койка