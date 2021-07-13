В Прикамье направят 2 млрд рублей на лекарства для людям с тяжелыми заболеваниями

ПЕРМЬ, 13 июля. /ТАСС/. Власти Пермского края направят 2 млрд рублей на обеспечение медикаментами жителей региона с тяжелыми заболеваниями в 2022 году. Об изменениях в проект в региональный бюджет 2022 года говорится на сайте правительства Пермского края по итогам рабочего совещания с Общероссийским народным фронтом.

"В этом году на бесплатные лекарства для льготных категорий граждан Пермского края направлено более 1 млрд рублей. Мы для себя приняли решение подготовить проект изменения в региональный бюджет на 2022 год, который бы учитывал выделение дополнительного 1 млрд рублей на эти цели. Таким образом, если мы убедим наших депутатов, уже в следующем году на обеспечение бесплатными медицинскими препаратами жителей Прикамья мы направим беспрецедентные 2 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Выделенные средства будут направлены на покупку лекарств для людей с тяжелыми сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, имеющих генетические патологии.

На совещании также было озвучено, что 600 млн рублей из резервного фонда регионального правительства будут выделены на закупку средств индивидуальной защиты, лекарств и оборудования для врачей, занятых лечением жителей от коронавируса. В ответ представители ОНФ заявили, что выйдут на федеральном уровень с просьбой о дополнительном выделении вакцин в регион. Ранее Дмитрий Махонин заявил, что ограниченные поставки вакцин не позволяют нарастить темпы вакцинации в регионе.

В регионе продолжает действовать ряд коронавирусных ограничений. Лицам старше 60 лет рекомендуется соблюдать самоизоляцию, руководителям организаций до 1 сентября рекомендовано обеспечить вакцинацию 60% сотрудников, а оставшихся перевести на удаленку. Введен бессрочный запрет на проведение массовых физкультурных мероприятий. Исключение было сделано для профессиональных клубов и команд, которые могут проводить матчи и тренировки по согласованию с Роспотребнадзором, но с не более чем 50-процентной заполняемостью трибун. Запрещена работа общепита в ночное время.

По данным регионального Минздрава, в Пермском крае на 13 июля выявлено 65,5 тыс. случаев коронавирусной инфекции. На лечении находятся 2,3 тыс. человек, дома на карантине - 8,2 тыс. человек.